Diyarbakır'da Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybeden Polis Memuru Samsun'da Toprağa Verildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli olan ve tayininin memleketi Samsun'a çıktığı öğrenilen polis memuru Yılmaz Aksan, 15 Haziran akşamı Bağlar ilçesindeki bir halı sahada meslektaşlarıyla maç yaparken fenalaştı. İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan evli, 2 çocuk babası Aksan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dün Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'a gönderilen polis memurunun cenazesi, Çarşamba ilçesi Üçköprü Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Şenyurt Aile Kabristanlığında toprağa verildi. Yılmaz Aksan'ın cenazesine yakınlarının yanı sıra Samsun İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Akar, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik ve emniyet mensupları katıldı.