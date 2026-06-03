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Tekirdağ'da kopan elektrik kablosuna temas eden 2 kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın 6. katından düşen halının kopardığı elektrik kablosuna temas eden 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

?Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın 6. katından düşen halının kopardığı elektrik kablosuna temas eden 2 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi'nde bir apartmanın 6. katından düşen halı, yol üzerindeki elektrik direğine bağlı kabloya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan kablo yere düştü.

Düşen kabloya temas eden A.D. (54) ile E.U. (30) elektrik akımına kapılarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, tedbir amaçlı olarak Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan
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