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Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
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Şanlıurfa Halfeti'de sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan 1,5 yaşındaki Muhammed Ali Aral, başından yaralandı. Hastanede tedavi edilen çocuk taburcu edilirken, baba köpeklerin toplatılması çağrısı yaptı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı.

Halfeti Belediyesi sınırlarında bulunan kırsal Yukarı Göklü Mahallesi'nde sahipsiz köpeğin saldırdığı Muhammed Ali Aral, yakınlarının müdahalesiyle kurtarıldı.

Başından yaralanan ve yakınları tarafından Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Baba Aziz Aral, annesi ve halasıyla evin önünde vakit geçiren çocuğuna sahipsiz köpeğin saldırdığını, oğlunun halasının müdahalesiyle kurtarıldığını söyledi.

Çocuğuna Halfeti Devlet Hastanesinde 4 dikiş atıldığını anlatan Aral, "Köpeklerin toplatılması lazım. Sadece benim çocuğum değil, başka ailelerin çocuklarına da zarar verebilir." dedi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
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