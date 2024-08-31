Halfeti'de hafif ticari araç devrildi, 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sadreddin A'nın (29) kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Halfeti-Bozova kara yolu Kalkan Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Haydar K. (25) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.