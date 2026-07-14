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Şanlıurfa'da 46 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, 'Karşılıksız çek düzenleme' suçundan 46 yıl 11 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, hakkında 46 yıl 11 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, "Karşılıksız çek düzenleme" suçundan hakkında 46 yıl 11 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
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