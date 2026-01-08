Halep'teki Çatışmalar… Suriye Ordusu ile Sdg Arasında Çatışmalar Şiddetlendi

(DİYARBAKIR) - Suriye ordusunun, bugün öğle saatlerinde SDG güçlerine yönelik Halep kentinin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde başlattığı operasyonda çatışmalar şiddetlendi.

Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde Suriye ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan çatışmalar 6 Ocak'tan bu yana sürüyor. Suriye ordusu bünyesindeki Hemzat, Emşat, Sultan Murad ve Nureddin Zengi gibi silahlı grupların öğle saatlerinde Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallerinde SDG'ye yönelik başlattıkları kapsamlı operasyon akşam saatlerinde şiddetlendi.

Ölü ve yaralı sayısıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Suriye Güvenlik Komutanlığı, SDG'nin daha önce imzalanan anlaşmalar kapsamında üstlendiği yükümlülüklerden kaçınmayı sürdürdüğünü ve devlet egemenliğinin yeniden tesis edilmesini hedefleyen tüm girişimleri görmezden geldiğini açıkladı.

SDG bünyesindeki Halep İç Güvenlik Güçleri Basın Merkezi ise yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun Şeyh Maksud ve Eşrefiye'yi askeri bölge ilan etmesi ve sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından bölgede durumun kritik bir aşamaya ulaştığını, sivillerin tahliyesi için tanınan sürenin dolmasıyla birlikte çatışmaların şiddetlendiğini bildirdi.

Halep'teki resmi kaynaklar, çatışmalar nedeniyle büyük bir göç dalgasının yaşandığının bilgisini paylaştı. Yetkililer çatışmalar nedeniyle 142 bin kişinin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallerinden göç ettiğini öne sürdü.