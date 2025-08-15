Halep'te 500 Asker Gıda Zehirlenmesi Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

Suriye'nin Halep ilinin batı kırsalında 64. Tümen'e bağlı yaklaşık 500 asker, gıda zehirlenmesi nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Halep'in Daret İzze bölgesindeki askeri karargahta dün gece saatlerinde çok sayıda asker mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetiyle rahatsızlandı.

Olayın ardından sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Zehirlenme belirtileri gösteren yaklaşık 500 asker, Daret İzze'de bulunan El-Kanana Hastanesine kaldırıldı.

Suriye Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Halep kırsalındaki gıda zehirlenmesi vakalarıyla ilgili olarak Halep Sağlık Müdürlüğü ile iletişim halinde olunduğu belirtildi.

Açıklamada, tüm gıda zehirlenmesi vakalarının kontrol altında olduğu, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı aktarılarak, "Sağlık ekipleri, gerekli müdahaleyi yapmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, olayın kaynağının belirlenmesi için inceleme başlatıldığını kaydetti.