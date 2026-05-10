Samsun'da 11 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. (32) yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hakkında 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 11 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.K. (32) yakalandı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü