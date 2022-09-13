Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hakkarili kadınlar salça üretimine başladı

Güncel Haberler

Hakkari'de taş ocaklar kuran kadınlar, organik domatesleri kazanlarda kaynatarak salça üretimine başladı.

Hakkari'de taş ocaklar kuran kadınlar, organik domatesleri kazanlarda kaynatarak salça üretimine başladı.

Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, domates üretimi ve salça yapımı için yürütülen faaliyetler çerçevesinde taş ocaklar kurulup ateş yakıldı. Kadınlar, kadın iş gücünün aktif edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde ocaklara koydukları kazanlarda domatesi kaynatarak salçaya dönüştürüyor.

Salça üretim faaliyetini yerinde inceleyen Hakkari Tarım ve Orman İl Müdürü Cemal Özkan, kentte ortalama 19 bin ton domates üretimi gerçekleştirildiğini söyledi. Yetiştirilen domateslerin değerlendirilmesi ve kırsalda yaşayan kadın çiftçilerinin evlerine ekonomik katkı sağlamalarını amaçladıklarını ifade eden Özkan, "Bölgedeki diğer üretici kadınların teşvik edilmesi ve yetiştirilen domateslerin değerlendirilmesi amacıyla salça yapım etkinliği düzenledik" dedi.

Kazanların başına geçerek ilk ateşi yakın AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, "Salça etkinliğinin amacı, bölge çiftçisinin teşvik edilerek ilde salçalık domates üretiminin artırılmasıdır. İleriki süreçte sektörde çalışan kadınların örgütlenerek kooperatif kurulması ve üretimin artırılması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hakkari Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title