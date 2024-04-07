Hakkari Yüksekova'da 9 Metre Karın Bulunduğu Üs Bölgesinin Yolu Açıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yer yer 9 metre karın bulunduğu üs bölgesinin yolu, ekiplerin bir hafta süren çalışması sonucu açıldı.
İlçeye bağlı Esendere beldesindeki Süpürge Tepe Üs bölgesinin yolu, son günlerdeki yağışlar nedeniyle kapandı.
İlçe Özel İdaresine bağlı Şantiye Şefliği ekipleri, kar kalınlığının yer yer 9 metreyi bulduğu bölgede çalışma başlattı.
Kar yoğunluğundan dolayı güçlükle ilerleyen ekipler, bir haftalık çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.