Hakkari Valisi Ali Çelik'ten Muhtarlar Günü Kutlaması

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentteki mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Çelik, kentteki bir kafede düzenlenen programda sohbet ettiği muhtarların gününü kutladı.

Muhtarların üstlendiği rolün önemine değinen Çelik, onların devlet ve vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirtti.

Hep birlikte kentin sorunlarının çözümü için çalışma yürüttüklerini ifade eden Çelik, "Kentte önemli konulardan biri su konusudur. Hepinizden ricam bu konuda üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmenizdir. Su kaynaklarımızı verimli kullanmalıyız. Yeni kaynaklardan su getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Belediye bünyesinde de önemli hizmetleri hayat geçiriyoruz. Kentin ihtiyacı olan konuları belirleyip o şekilde plan ve projeler hazırlıyoruz." diye konuştu.

Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç da Çelik'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Muhtarlara hediye verilen programa Vali Yardımcıları Tayyar Emre Mahmutoğlu, Recep Gündüz ve Orçun Cüneyt Zor, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Türk Telekom İl Müdürü Adem Çatal ve muhtarlar katıldı.