Hakkari karayolundaki Güzeldere Geçidi, 'kar' ve 'tipi' nedeniyle ulaşıma kapatıldı (2)

Hakkari karayolundaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde aniden bastıran kar ve tipinin ardından Van'ın Saray ilçesinde de dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren dolu nedeniyle kırsal mahalleler beyaza büründü. Ceviz büyüklüğündeki dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi.

Hakan SARI/ SARAY (Van),

Demirören Haber Ajansı / Güncel