Hakkari gündem haberi: Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, Hakkari'de konuştu

Hakkari gündem haberi... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye'nin artık üretim planlamasını yapacağını belirterek, "Yani hangi toprağa ne ekileceğine karar vermek zorundayız.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye'nin artık üretim planlamasını yapacağını belirterek, "Yani hangi toprağa ne ekileceğine karar vermek zorundayız. Yoksa 'mülkiyet benim, yer benim, ben buna istediğimi ekerim' dersek buradaki su, toprağın mineral ve iklim durumunu göz önünde bulundurmazsak bir süre sonra istediğimiz verimi alamaz duruma geliriz." dedi.

Programlara katılmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Gizligider, Demeter Organik Tarım Evi'ni ziyaret ederek, girişimci kadınlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

Ardından Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi konferans salonunda "Kız Kardeşim Projesi"nin sertifika törenine katılan Gizligider, bu programı özellikle ilçede yapmak istediklerini ve buradan vermek istedikleri mesajların anlamlı olacağını düşündüklerini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin selamlarını ileten Gizligider, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakkari denince akla milli park alanı ilan ettiğimiz doğa ve yayla turizminin yeni gözdesi Cilo ve Sat Dağları geliyor. Yine Şemdinli balı geliyor aklımıza. Ters lale geliyor ve endemik bir tür. Meralarınız geliyor. Sayın Valimize ve yerel yöneticilerimizin tamamına çok teşekkür ediyoruz, bu yıl yapacağımız hayvan dağıtımıyla bu yaylaları hep beraber şenlendireceğiz. Aklımıza ıslahını yaptığımız Yüksekova Büyükçay Deresi, Yüksekova içme suyu isale hatları, içme suyu arıtma tesisi geliyor. Yüksekova Salkımlı Göleti sulaması işiyle 5 bin 500 dekar arazi inşallah burada sulanacak. Hakkari deyince bundan sonra akla yapacağımız projeler gelecek."

Gizligider, kent merkezine bağlı Durankaya regülatörü ve sulama işini yaptıklarını, bununla da 1790 dekar arazinin suya kavuşacağını ifade etti.

Merkez Bağışlı Göleti inşaatı için 11 Ekim'de ihaleye çıkacaklarını bildiren Gizligider, şunları kaydetti:

"Hakkari'de en önemli sulama işimiz Dilimli Barajı sulaması. Bununla 75 bin dekar araziyi sulayacağız. Bu işimiz yatırım programında. Maliyeti de 800 milyon lira. Hakkari deyince aklımıza hizmet geliyor, bozkırların sulanması, bereketlenmesi, kadınlarımızın emeğinin değerlenmesi geliyor. Hakkari'nin önümüzdeki süreçte burada pırıl pırıl parlayan yıldız olarak geleceğe güvenle bakan gençleri geliyor. Çok büyük bir ülkede yaşıyoruz. Artık Türkiye üretim planlamasını yapacak. Yani hangi toprağa ne ekileceğine karar vermek zorundayız. Yoksa 'mülkiyet benim, yer benim, ben buna istediğimi ekerim' dersek buradaki su, toprağın mineral ve iklim durumunu göz önünde bulundurmazsak bir süre sonra istediğimiz verimi alamaz duruma geliriz. İnşallah bu üretim planlamasına da geçeceğiz."

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da kentin yatırım ve hizmetlere değişip dönüştüğünü dile getirerek, Hakkari'nin, Yüksekova'nın tarihinin en yüksek yatırımlarını aldığını ifade etti.

Kente tanınan pozitif ayrımcılıkla her alanda büyük gelişim kaydedildiğine vurgu yapan Akbıyık, şöyle konuştu:

"Yüksekova'da 3 bin 400 TOKİ konutu yapıldı. İl merkezine doğal gaz geldi. Gelecek yıl inşallah buraya da doğal gaz gelecek. Yine Organize Sanayi Bölgesini kuruyoruz. Hakkari'nin en büyük sorunu işsizlik problemi de Organize Sanayi Bölgesiyle giderilecek. Eğitimde tarihi bir başarıya imza attık. Artık Hakkarili çocuklar tıp fakülteleri, mühendislikler kazanıyor. 3 yılda 43 okul yaptık. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, bizleri destekleyen tüm bakanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Kadınlarımız, ellerinin değdiği her alanda çok başarılılar. Hakkari'de 4 kadın kooperatifinin kurulmasına vesile olduk. Her birinin ayrı projeleri var. Valiliğimiz, Belediye Başkanlarımız ve Kaymakamlıkların imkanlarıyla da bunların hepsini destekliyoruz."

Girişimci kadınların hikayelerini konu alan sinevizyon gösteriminin ardından proje kapsamında eğitimini tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi.

Programa AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kadınlar katıldı.