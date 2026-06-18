Haberler

Minibüs ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Minibüs ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile yük kamyonunun çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, düzenlenen törenlerle gözyaşları arasında toprağa verildi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu minibüsü ile yük kamyonunun çarpıştığı kazada ölen 3 kişinin cenazeleri, otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. İlyas Çavunt'un cenazesi Çatma köyünde, Sabri Ova ve Orhan Onğan'ın cenazeleri ise Esenyurt Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'da 26 kentte turuncu alarm verildi

Avrupa ülkesi yanıyor! 26 kentte turuncu alarm verildi
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı

F.Bahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı

Camide ilişkiye girerken yakalanan diğer şüpheli de tutuklandı
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?

Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı! İstenen kira inanılmaz

Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı
Halkalı-Arnavutköy metrosu yarın açılıyor: 30 dakikada havalimanı

Yarın resmen açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya düşecek
İstanbul'da büyük yangın! Alevler araçlara sıçradı, dumanlar şehri kapladı

İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar şehri kapladı, araçlar yanıyor