Hakkari'de yaşanan taşkın sonrası Şemdinli-Derecik kara yolu ulaşıma açıldı
Hakkari'de dün yaşanan taşkın nedeniyle kapanan Şemdinli- Derecik kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Kentte 2 gündür etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışlar nedeniyle derenin taşması sonucu dün kapanan Şemdinli-Derecik kara yolunda ekipler çalışma başlattı.
Uzun uğraşlar sonucu kara yolu ulaşıma açıldı.
Bölgeye giden Kaymakam Ali Ekber Ateş, görevlilerden çalışmalarla hakkında bilgi aldı.