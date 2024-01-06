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Hakkari'de Terör Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

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Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

HAKKARİ'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsalda terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürürken, kent merkezinde de PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlamasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma'daki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma PKK Terör Gözaltı Operasyon Hukuk Politika Güncel Haberler

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