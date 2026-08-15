Yüksekova'da otomobil alev aldı: 3 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yakıt aldıktan sonra hareket eden otomobilin alev alması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Yüksekova Sanayi Sitesi yakınlarındaki akaryakıt istasyonunda M.A. yönetimindeki 30 AAG 756 plakalı otomobil, yakıt aldıktan sonra hareket ettiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çevrede bulunanların yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Yangında yaralanan sürücüyle araçtaki 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA