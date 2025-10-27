Hakkari'de Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Hakkari'de düzenlenen toplantıda okul güvenliği konusu değerlendirildi.

Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, öğrencilerin güvenli ortamlarda eğitim hayatlarına devam etmesi için bir araya geldiklerini söyledi.

Kentte her türlü suça karşı kentte etkin bir mücadele yürütüldüğünü belirten Ayata, okul çevrelerinde gerekli denetimlerin yapıldığını, trafik ekiplerinin öğrencilerin güvenli şekilde okullarına gidip gelmeleri için çalışma yaptığını vurguladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da okul servislerinin düzenli olarak kontrol edildiğini, kantin görevlileri, servis şoförleri ve temizlik görevlilerinin arşiv araştırmalarının titizlikle yürütüldüğünü dile getirdi.

Yılmaz, desteklerinden dolayı Emniyet Müdürü Ayata'ya teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürlüğündeki birim amirlerinin de sorumluluk alanlarıyla ilgili bilgi verdiği toplantıda, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının sorun ve talepleri dinlendi.

Toplantıya sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar da katıldı.