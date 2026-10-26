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Hakkari'de jandarma aramalarında 8 kilo 846 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Hakkari'de jandarma aramalarında 8 kilo 846 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde jandarmanın çalışmaları kapsamında 8 kilo 846 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şemdinli kırsalında 7 kilo 635 gram eroin ile 139 gram skunk, Yüksekova'da ise 1 kilo 72 gram sentetik uyuşturucu bulundu; adli tahkikat başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde 8 kilo 846 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda alınan bilgi üzerine Şemdinli ilçesi kırsalında yapılan aramada, üzeri taşlarla kapatılmış çantada 7 kilo 635 gram eroin ve 139 gram skunk ele geçirildi.

Yüksekova'da da Uzunsırt Yol Kontrol Noktası'nda yapılan kontrollerde bir araçta bulunan pakette 1 kilo 72 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Ele geçirilen uyuşturucularla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA
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