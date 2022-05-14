Hakkari'de işletme sahiplerine &quot;hijyen eğitimi&quot; - Haberler

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Hakkari'de işletme sahiplerine "hijyen eğitimi"

AA - Hikmet Temeş - Güncel
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Hakkari'de işletme sahiplerine 'hijyen eğitimi'

Hakkari'de işletme sahiplerine "hijyen eğitimi" verildi.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de işletme sahiplerine "hijyen eğitimi" verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, İl Sağlık ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce resmi ve özel okullardaki yemekhane, kantin ile özel yemek firmaları, lokantalar gibi gıda işletmelerde çalışanların daha sağlıklı ortamlarda üretim yapmalarını sağlamak için eğitim programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen programda, "özel hijyen şartları ve gıda güvenilirliği, insan sağlığının korunması" konularında bilgiler aktarıldı.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile İl Tarım ve Orman Müdürü Cemal Özkan da katıldı.

AA / Hikmet Temeş - Güncel

milli eğitim bakanlığı, Hakkari, Tarım, Güncel, Haberler

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