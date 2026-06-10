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Hakkari'de 626 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 tutuklama

Hakkari'de 626 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 4 tutuklama
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İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonlarda 626 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini ve 4 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda çeşitli tür ve miktarlarda 626 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini, yakalanan 4 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen hava destekli operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 140 kilogram eroin, 443 kilogram esrar, 1 kilogram afyon sakızı, 3 kilogram morfin, 39 kilogram asit nnhidrit (Ham Madde) maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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