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Hakkari'deki operasyonda 503 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

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İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de uyuşturucu imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 503 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 503 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 503 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği ve 1 şüphelinin yakalandığı kaydedilen paylaşımda, "Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Kahraman jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığımızı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızı, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek
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