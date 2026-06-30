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İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonunda 503 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de düzenlenen operasyonda 503 kilogram esrar ele geçirildiğini ve 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de uyuşturucu madde imalatçısı zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 503 kilogram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda; 503 kilogram esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 1 şüpheli zehir taciri yakalandı."

Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığımızı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızı, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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