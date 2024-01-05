Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Arızayı Giderdi

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, içme suyu ana boru hattında meydana gelen arızayı giderdi.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Mahallesi Gupsi mevkisindeki hatta arıza meydana geldi.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen yürüttükleri çalışmayla arızayı giderdi.

Çalışmanın ardından kent merkezinin birçok noktasına tekrar su akışı sağlandı.