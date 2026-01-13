Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili hazırlıkları değerlendirdi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili hazırlıklar ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili hazırlıklar ele alındı.

Kaynak: ANKA / Güncel
