Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Neynski ile Telefonda Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Neynski ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede yaşanan çatışmaların etkilerini değerlendirdi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Neynski ile telefonda görüştü, görüşmede, bölgede çatışmaların yansımaları değerlendirildi.
Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Neynski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede çatışmaların yansımaları değerlendirildi.
Kaynak: ANKA