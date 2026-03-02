Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Neynski ile telefonda konuştu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Neynski ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki çatışmaların etkilerini değerlendirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Neynski ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Bulgaristan Dışişleri Bakanı Neynski arasındaki telefon görüşmesinde, bölgedeki çatışmaların yansımaları değerlendirildi.
Kaynak: AA / Tuğba Altun