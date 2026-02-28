Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas ile Görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki gelişmeler ve çatışmaların durdurulmasına yönelik diplomatik girişimler tartışıldı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bugün telefonda görüştü. Görüşmede, bölgedeki gelişmeler değerlendirilerek çatışmaların durdurulması için yürütülmekte olan diplomatik girişimler ele alındı.

Kaynak: ANKA
