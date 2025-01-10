Hakan Fidan ve İspanyol Bakan'dan Suriye ve Gazze Üzerine Görüşme

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'de istikrar ve barışın tesisi için uluslararası desteğin önemine değinildi. Ayrıca Gazze'deki son durum da ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Albares ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Suriye'de bir istikrar ve barışın tesisi için uluslararası destek sağlanmasının önemine değinildi. İnsani çalışmalar ile ülkenin yeniden imarına yönelik atabilecek adımlar ele alındı. Ayrıca Gazze'deki son durum değerlendirildi.