Bakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Toplantısı marjında Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan burada mevkidaşı Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı