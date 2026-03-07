Haberler

Bakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi

Bakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Toplantısı öncesinde Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Toplantısı marjında Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesinde mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Bakan Fidan burada mevkidaşı Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

