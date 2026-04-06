HAK-İŞ, AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı
HAK-İŞ, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, başarılı çalışmalarından dolayı ajans yönetimini ve çalışanlarını tebrik etti.
HAK-İŞ'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Anadolu'daki Milli Mücadele'nin sesini dünyaya duyurmak amacıyla Kurtuluş Savaşı'nın ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, başarılı çalışmalarından dolayı Anadolu Ajansı yönetimini ve üyemiz çalışanlarını tebrik ediyoruz."
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal