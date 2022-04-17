Haftalardır kuşatma altında olan Mariupol, harabeye döndü - Haberler

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Haftalardır kuşatma altında olan Mariupol, harabeye döndü

AA - Leon Klein - Güncel
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Rus birliklerinin kuşatması altında olan Mariupol'de devam eden çatışmalarda çok sayıda bina ve araç hasar gördü.

Rus birliklerinin kuşatması altında olan Mariupol'de devam eden çatışmalarda çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Şehirdeki siviller zor koşullarda yaşamaya devam ederken, Ukrayna ordusunun boşalttığı bölgelere Rus askerlerinin yerleştiği görüldü. Şehrin sokaklarında yerde yatan cesetler dikkat çekti.

Haftalardır kuşatma altında olan Mariupol, harabeye döndü

Haftalardır kuşatma altında olan Mariupol, harabeye döndü

Haftalardır kuşatma altında olan Mariupol, harabeye döndü

Haftalardır kuşatma altında olan Mariupol, harabeye döndü

AA / Leon Klein - Güncel

Mariupol, Ukrayna, Tragger, Rus, Güncel, Haberler

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