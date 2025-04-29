Hafriyat Kamyonu Fren Arızası Sonucu Park Halindeki Otomobile Çarptı
Hatay'ın Antakya ilçesinde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkan hafriyat kamyonu, önce elektrik direğine ardından park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde freni arızalanan hafriyat kamyonu, park halindeki otomobile çarparak durabildi.
Sürücüsünün ismine ulaşılamayan 06 EIU 114 plakalı hafriyat kamyonu, Karlısu Mahallesi'nde fren arızası nedeniyle kontrolden çıkarak önce elektrik direğine ardından da park halindeki 31 AIR 83 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan olmazken hafriyat kamyonu ile otomobilde hasar oluştu.
Devrilen elektrik direğinin onarımı için ekiplerce çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Nazar Dağlı - Güncel