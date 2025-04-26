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Hafızlar İslahiye'yi Ziyaret Etti, Deprem İzlerini Gördü

Hafızlar İslahiye'yi Ziyaret Etti, Deprem İzlerini Gördü
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Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na katılan Mısırlı ve Tanzanyalı hafızlar, İslahiye ilçesine giderek deprem sonrası oluşan alanı Müftü Mustafa Demir'le ziyaret etti. Hafızlar, yaşananların depremin etkilerini gözler önüne serdiğini ifade etti.

Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'na katılmak için Gaziantep'e gelen Mısırlı Hafız Essam Ahmed Hussien Ali ve Tanzanyalı Hafız Ahmad Salumu Mkwewa, İslahiye ilçesini ziyaret etti.

Hafızlar, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından yaşanan heyelanın İdilli dere yatağını doldurması sonucu gölet oluşan alanı İslahiye ilçe Müftüsü Mustafa Demir'le ziyaret etti.

İlçe Müftüsü Mustafa Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçelerine misafir olarak gelen dünya birincisi hafızların depremin izlerini gördüklerinde çok şaşırdıklarını dile getirdi.

Demir, "Hafızlar, yaşananların sanki küçük bir kıyamet olduğunu söyledi. Bu anlamda kıyameti anlatan Zilzal suresini tilavet ettiler." diye konuştu.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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