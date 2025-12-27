Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 3 yaralı

KARABÜK'te otomobille çarpışan hafif ticari araç devrildi. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana geldi. R.K. yönetimindeki 34 GEH 018 plakalı hafif ticari araç, K.U. idaresindeki 67 DV 982 plakalı otomobil ile çarpışıp, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki B.K. ile devrilen hafif ticari aracın sürücüsü R.K. ile yanındaki M.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.