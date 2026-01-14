Haberler

Hacılar Belediyesi yarıyıl tatili boyunca öğrencilere yönelik etkinlikler düzenleyecek

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yarıyıl tatili boyunca öğrenciler için özel etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

Özdoğan, yazılı açıklamasında, yarıyıl tatilinde Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde, tiyatrodan sinema gösterimine birçok sosyal faaliyet yapacaklarını ifade etti.

Öğrenciler için geniş yelpazede programlar hazırladıklarını belirten Özdoğan, "Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirebilmeleri için birçok farklı etkinlik düzenleyeceğiz. Eğitimden sanata, spordan kültürel faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede programlar hazırlıyoruz. Bu etkinliklerle gençlerimize daha iyi bir gelecek için katkı sunmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl da yoğun bir etkinlik takvimiyle vatandaşların hizmetinde olacaklarını kaydeden Özdoğan, Hacivat–Karagöz gösterisi, sinema gösterimleri ve Körebe tiyatro oyununun sahneleneceğini aktardı.

Gösterimler, 17 Ocak Cumartesi günü başlayıp, 29 Ocak Perşembe gününe kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
