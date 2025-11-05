Hacılar Belediyesi'nde 'Zimmet' Soruşturması: Eski Başkan ve İki Kişi Gözaltında

KIRIKKALE'nin Hacılar Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'zimmet' soruşturması kapsamında, eski belde belediye başkanı Mehmet Koyuncu ile 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, eski Hacılar eski Belediye Başkanı Mehmet Koyuncu, belediyeye ait şirketin eski personel müdürü Y.Ö. ve belediye adına özel çalışan muhasebeci H.H.D. 'zimmet' soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.