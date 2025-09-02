Hacılar Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Hacılar Belediyesi, eylül ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda meclis gündeminde yer alan 5 madde, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda konuşan Özdoğan, yeni eğitim öğretim yılı ve adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Toplantıda alınan kararların önemini belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"İlçemizi her geçen gün daha çağdaş bir yapıya kavuşturmak için ekip arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam konforunu artırmak, geleceğe daha güçlü bir Hacılar bırakmak adına atılan her adımın, alınan her kararın büyük kıymeti var. Meclis üyelerimizin yapıcı katkılarıyla aldığımız kararların ilçemiz adına hayırlı neticeler doğurmasını diliyor, hepinize teşekkür ediyorum."