Hacılar’da taşkın koruma kanalında sona yaklaşıldı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Beğendik Mahallesi'ndeki 2,5 km'lik Aksu-Lara Deresi Taşkın Koruma Kanalı'nın birinci etabının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Ani yağış riskine karşı çalışmaların plana uygun sürdüğünü ve bağ mevsimi öncesi bitirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Beğendik Mahallesi'nde devam eden Aksu-Lara Deresi Taşkın Koruma Kanalı çalışmalarını inceledi.

Özdoğan, yazılı açıklamasında, yaklaşık 2,5 kilometrelik hat üzerinde yürütülen çalışmalarda önemli mesafe alındığını, hattın birinci etabı olan 1,5 kilometrelik bölümün tamamlanmak üzere olduğunu, kalan bölümde de taşeron firmanın Devlet Su İşleri kontrolünde plana ve projeye uygun şekilde çalıştığını ve bağ mevsimi başlamadan kalan kısmı da tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Son yıllarda ani yağışların ciddi riskler oluşturduğuna dikkati çeken Özdoğan, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere ülkemizde ve dünyada meteorolojik hareketler çok farklı noktalara ulaşmış durumda. Ani yağışlar istenmeyen sonuçlara neden olabiliyor. Amacımız, adı üzerinde taşkın koruma kanallarıyla ilçemizi bu risklere karşı daha güvenli hale getirmek. Görüldüğü gibi çalışmalar başarılı bir şekilde devam ediyor. Hem bağlantı yolları hem de su yolu açısından teknik olarak çağın gereklerine uygun bir yatırımı ilçemizin bu bölgesine kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Özdoğan, belediye olarak tüm paydaşlar ile koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini ifade ederek, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, yüklenici firmaya ve sahada çalışan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
