Hacettepe Üniversitesi'nde Kavga: 23 Gözaltı, Hepsi Serbest Bırakıldı
Başkentteki Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde dün meydana gelen kavgada gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayda iki öğrenci yaralandı.
Başkentteki bir üniversitede kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 23 kişi serbest bırakıldı.
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.
Olay
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bahçesinde, henüz bilinmeyen nedenle öğrenciler arasında dün akşam saatlerinde çıkan kavgada 2 öğrenci yaralanmış, olay yerine gelen polis ekiplerince 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.
