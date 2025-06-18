Hac Kafilesi Trabzon'a Döndü

Hac Kafilesi Trabzon'a Döndü
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Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan 162 kişilik hacı kafilesi, Cidde'den dönecek uçakla Trabzon Havalimanı'na ulaştı. Kafileyi, aileleri ve yakınları karşılarken, İl Müftü Vekili Yusuf Kaya da hacılara çiçek ve ikramlarla destek verdi.

Kutsal topraklarda hac ibadetini yerinde getiren 162 kişilik hacı kafilesi, Trabzon'a geldi.

Cidde'den kalan uçakla Trabzon Havalimanı'na ulaşan kafileyi, aileleri ve yakınları karşıladı.

İl Müftü Vekili Yusuf Kaya, Müftü Yardımcıları Haydar Bektaşoğlu ve Ahmet Ergün de hacılara çiçek ve çeşitli ikramlarda bulundu.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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