Hac Kafilesi Trabzon'a Döndü

Kutsal topraklarda hac ibadetini yerinde getiren 162 kişilik hacı kafilesi, Trabzon'a geldi.

Cidde'den kalan uçakla Trabzon Havalimanı'na ulaşan kafileyi, aileleri ve yakınları karşıladı.

İl Müftü Vekili Yusuf Kaya, Müftü Yardımcıları Haydar Bektaşoğlu ve Ahmet Ergün de hacılara çiçek ve çeşitli ikramlarda bulundu.