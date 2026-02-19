Haberler

Çocuğa ahırda şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Güvercinlerini çaldığı iddiasıyla 17 yaşındaki çocuğu darbettiği ve korkuttuğu gerekçesiyle gözaltına alınan Y.K., mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Güvercinlerini çaldığı iddiasıyla 17 yaşındaki çocuğu ahıra götürüp darbettiği ve köpekle korkuttuğu anların görüntülerinin ardından başlatılan soruşturmada serbest bırakılan ve sonra tekrar gözaltına alınan Y.K. (21), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Salih KESKİN/SAVUR, (Mardin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
