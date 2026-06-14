Haberler

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası: Bugün Gözaltına Alınan Tüm Arkadaşlarımız Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, Ankara Güvenpark'ta eylem sırasında gözaltına alınan tüm öğretmenlerin serbest bırakıldığını duyurdu. Sendika, mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

(ANKARA) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, bugün Güvenpark'taki eylem sırasında gözaltına alınan tüm öğretmenlerin serbest bırakıldığını bildirdi.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün gözaltına alınan tüm arkadaşlarımız serbest bırakıldı. Bizi gözaltılarla, şiddetle ve baskıyla yıldırabileceklerini sananlar bir kez daha yanıldı. Şimdi mücadelemizi büyütmeye, verilen sözler tutulana kadar haklarımız için ses çıkarmaya devam edeceğiz!" denildi.

Mülakat mağduru öğretmenler ile özel sektörde çalışan öğretmenler bugün Ankara Güvenpark'taki açıklama yapmak isterken gözaltına alınmıştı.

Kaynak: ANKA
ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki

Trump'tan anlaşmayı bozmaya çalışan Netanyahu'ya sert tepki

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi

Birikimleriyle aldığı aracı bu hale getiren kişinin kimliği şoke etti
Aziz Yıldırım'ın takımdan göndereceği isimler belli oldu

İşte takımdan göndereceği isimler! Hepsine ''Güle güle'' dedi
Rusya'dan dikkat çeken 'Kilit rol' açıklaması: Erdoğan ve Putin'i işaret ettiler

Rusya'dan "Kilit rol" açıklaması! Erdoğan ve Putin'i işaret ettiler
Burası Ankara'nın göbeği! Büyük heyecanla milli maçı izlemeye gitti, hayatının şokunu yaşadı

Büyük bir heyecanla milli maçı izlemeye gitti, hayatının şokunu yaşadı
Falçatayla kızını kaçıran kişinin kulağını kesip, kopardı

Kızını kaçıran adama dehşeti yaşattı! Polis yerlerde aradı

Görevi başında şehit olan AFAD personeli Ömer Faruk Özkan'ı son yolculuğuna babası uğurladı

Görevi başında can veren oğlunu o uğurladı
Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi

Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi, gelinliği göz kamaştırdı