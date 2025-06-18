Güvenlik Görevlisi Seydihan Alsaç, Katledildiği Yerde Toprağa Verildi

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İZBAN'da sigara içtiği için uyarılan Mehmet Dinçer'in saldırısı sonucu hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç, İzmir'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

İzban'da sigara içtiği için uyarılan Mehmet Dinçer'in (37) saldırısı sonucu ölen güvenlik görevlisi 4 çocuk babası Seydihan Alsaç (44) için bugün İzmir Buca Yıkık Kemer Ulu Camii'nde ikindi vakti tören düzenlendi. Törene Alsaç'ın ailesi, meslektaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Alsaç, gözyaşları arasında Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber-Kamera: Dinçer Can SONER/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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