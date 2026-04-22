BM'den İran-Abd Ateşkesinin Uzatılmasına Destek

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, İran ile ABD arasında sağlanan ateşkesin uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Guterres ateşkesin uzatılmasının gerilimin azaltılması ve diplomasiye alan açılması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, ABD ve İran arasındaki ateşkesin ABD tarafından uzatılmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bu, gerilimin azaltılması ve İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında diplomasi ve güven artırıcı adımlar için kritik bir alan yaratılması yönünde önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı. Tüm taraflara çağrıda bulunan Guterres, "Bu ivmenin korunması, ateşkesi zayıflatabilecek adımlardan kaçınılması ve kalıcı bir çözüme ulaşmak için yapıcı müzakerelere girilmesi" gerektiğini vurguladı.

Pakistan Başbakanı'ndan ABD'ye teşekkür

Öte yandan Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif, ABD ile İran arasındaki temaslarda arabuluculuk çabalarını sürdürdüklerini bildirdi ve ABD Başkanı Donald Trump'a ateşkesin uzatılması nedeniyle teşekkür etti. Şerif, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Trump'ın Pakistan'ın  devam eden diplomatik çabaların sonuç vermesine olanak tanımak için ateşkesi uzatma talebini nazikçe kabul ettiğini" söyledi.

Kaynak: ANKA
