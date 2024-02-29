Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 860 Sokak Hayvanı Sağlığına Kavuştu

Gürsu Belediyesi tarafından yapılan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde açıldığı günden bu yana 860 sokak hayvanı sağlığına kavuştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Hayvan Dostu Belediye" proje ödülüne layık görülen Gürsu Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, hizmet vermeye başladığı üç aylık sürede pek çok sokak hayvanının sağlığına kavuşmasına öncülük etti.

Sahipsiz hayvanlar için çalışan uzman ekip bugüne kadar, 438 hayvanı tedavi etti. 57 hayvana kısırlaştırma operasyonu yapan ekipler, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönlendirdiği kısırlaştırma operasyonları ile beraber toplamda 179 hayvanının kısırlaştırılmasını sağladı. Yine aynı merkezde 54 kuduz aşısı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, kısa sürede ulaşılan rakamlardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Merkezde travma tedavi hizmetleri de verdiklerini kaydeden Işık, "Tesisimizde sokak hayvanlarının kontrolsüz üremesini önleme adına kısırlaştırma, başta kuduz olmak üzere zoonoz hastalıklarla mücadele için aşılama, trafik kazaları, ateşli silahla yaralanmalar gibi acil durumlarda oluşabilecek travma tedavi hizmetlerini veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.