Gürsel Tekin'den Bakan Kurum'a Yanıt: "Bahsettiği Bölgelerde Şu An Satılabilir Bir Metrekare Hazine Arazisi Yok" - Haberler

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un işaret ettiği "Kendi evini yapmak isteyen vatandaş için, şehrin gelişim çeperlerindeki Hazine arazilerinin uygun ödeme koşullarında satışa çıkarılması" uygulaması ile ormanların imara açılacağını öne sürdü. Tekin, "AKP müteahhitleri arazileri alacak, AKP zenginlerine villa üretip satacak. Yağma yapmaya kalkıp 'çözüm bulduk' diyorlar. Bu gidişle sonbaharda Türkiye tarihinin en büyük konut krizi yaşanacak. Millet evsiz barksız kalacak. Bakan Kurum'un bahsettiği bölgelerde şu an satılabilir bir metrekare hazine arazisi yok" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşın kendi evini yapabilmesi için büyükşehirlerde altyapılı arsa satışına başlayacaklarını açıkladı. Kurum, kendi evini yapmak isteyen vatandaş için, şehrin gelişim çeperlerindeki Hazine arazilerinin uygun ödeme koşullarında satışa çıkacağını ifade etti. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Bakan Kurum'un açıklamasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Tekin'in açıklamaları şu şekilde:

"ŞU AN SATILABİLİR BİR METREKARE HAZİNE ARAZİSİ YOK. AKP MÜTEAHHİTLERİ ARAZİLERİ ALACAK, AKP ZENGİNLERİNE VİLLA ÜRETİP SATACAK"

"İnşaat metrekare maliyeti, arsa payı hariç en az 7 bin lira. 1000 metrekare araziye 150 metrekare tek kat ev yapsan 1 milyon 50 bin lira. Bakan, Başakşehir, Çatalca, Tuzla'da arazi vereceğiz diyor. Hadi zararına ver. 600 bin lira, etti 1,6 milyon lira. Hangi vatandaş bunu yapacak? Bugün 1 milyon 600 bin liranın kredisi 32 bin 500 lira. Millet bakanlık yöneticileri gibi 4-5 maaş almıyor, bunu da bilmiyorlar. Sonra devam ediyor: '10 bin metrekare araziye 0.5 emsalle 3-4 katlı bina' diyor. 5 bin metrekare inşaat maliyeti 35 milyon lira, daha arsa yok. Bahsettiği bölgelerde şu an satılabilir bir metrekare hazine arazisi yok. Dağı, ormanı imara açacaklar. AKP müteahhitleri arazileri alacak, AKP zenginlerine villa üretip satacak. Yağma yapmaya kalkıp 'çözüm bulduk' diyorlar. Deprem toplanma alanlarını sattılar, askeri arazileri sattılar, ayrıcalıklı imar değişiklikleri ile emsal artışı yapıp şehri betona gömdüler, yedikleri içtikleri yetmedi, şehrin periferisindeki ormanı, dağı da yok edip betona gömüp vurgun yapacaklar."

"KAPATIN KARDEŞİM KAPILARI. KONUT SABİT, TALEP HER DAKİKA ARTIYOR"

Tekin, çözüm önerilerini de şöyle sıraladı:

"TOKİ'yi serbest bırakın. Rant projelerini bir kenara atın. Sağlıklı, nitelikli, güvenli sosyal konut üretin. İlk ev sahibi olacak gençlere ve yeni evlilere 40 yıl vade ile bu konutları maliyetten satın. Yabancılara vatandaşlık satmayı bırakın. Kimliğimizi mezata çıkartmayın. Parasını basana vatandaşlık vermeyin. Böyle bir utanç mı olur? Millet bir ailedir, parasını basan aileye giremez kardeşim. Bu kadar saçma bir şey mi olur? Konut talebini düşürün. Rant projelerine giden kaynakları Anadolu'ya harcayın. Tarımsal kalkınma ve köylerin evrensel standartlarda kalkınması için harekete geçin. Köylere geri dönmek ve burada üretim yapmak isteyenlere gereken olanakları sağlayın. Şehirlerdeki yoğunlaşmayı azaltın. Gençlere kaliteli, nitelikli, bu ülkenin gençlerine yakışan yurt yapın. Gençleri kiraya mahküm etmeyin. Bakın 1 yılda Türkiye'de yurt sorunu kalmaz, gençler de eğitim gördükleri şehirde fahiş fiyatla kirada yaşamak zorunda kalmaz. Yatırım enstrümanı sayısını çoğaltın. Negatif faiz veriyorsun adam mevduattan kaçıyor, KKM diyorsun döviz satıp doları baskılıyorsun adamın parasını enflasyon yiyor bir de bedeli 83 milyon ödüyor. Geriye bir tek konut kalıyor, fiyatlar balon gibi şişiyor, patlayacak. Kentsel dönüşümü rantsal dönüşüm yapmayın. Depreme karşı dayanıklı, nitelikli sosyal konut üretin bunu da ev sahiplerine ve isteyenlere kademeye göre 30 yıl vade ile karsız, faizsiz satın. Emlak Konut ve TOKİ plaza değil işini yapsın. Sığınmacı sorununu bitirin. Adam Afganistan'dan yola çıkıyor, İran'ı geçiyor, Esenyurt'a gelip eve yerleşiyor. Pakistan ve Afganistan'da toplam 260 milyon insan var. Hepsini mi alacaksınız, ne yapacaksınız? Kapatın kardeşim kapıları. Konut sabit, talep her dakika artıyor.

"BU GİDİŞLE SONBAHARDA TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK KONUT KRİZİ YAŞANACAK"

Bakan, 'İstanbul'da 5,8 milyon konuttan 1,5 milyonu riskli' diyor. Yetmez. Yine çıkıp diyor ki 'Türkiye'deki 17 milyon binadan 6,7 milyonu riskli.' 20 yılda ne yaptınız? Her yıl 335 bin bina yapsanız bugün Türkiye'de ne riskli bina vardı ne konut krizi vardı. Fon oluşturun. Deprem vergileri var, birçok kalem var. Saçma sapan fantezi projelere, Kanal İstanbul gibi akıl almaz ihanetlere ayrılan kaynağı buna ayıralım. 7 milyon bina karşılığı konut hemen üretelim. Çözüm var. Bunların çözmeye niyeti yok. Sorun burada. Bu gidişle sonbaharda Türkiye tarihinin en büyük konut krizi yaşanacak. Millet evsiz barksız kalacak. Hala yandaşlara nasıl arazi verir, ballı kaynakla konut ürettirip rant kazandırırız derdindesiniz. Biraz aklınızı başına alın."

ANKA / Güncel