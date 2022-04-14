Gürpınar'da şiddetli rüzgar seraya zarar verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gürpınar'da şiddetli rüzgar seraya zarar verdi

AA - Ali Çelik - Güncel
 - Güncelleme:
Gürpınar'da şiddetli rüzgar seraya zarar verdi

Van'ın Gürpınar ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir sera zarar gördü.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir sera zarar gördü.

Kentte iki gündür etkili olan rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçenin Parmakkapı Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle bir seranın naylon örtüleri yırtıldı, demirleri zarar gördü.

Sera sahibi İbrahim Çelik, 500 metrekare büyüklüğündeki domates serasının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Geçimlerini tarım yaparak sağladıklarını anlatan Çelik, "Seramda her yıl 15 ton domates elde ediyordum. Seramızın zarar görmezi nedeniyle emeklerimiz boşa gitti. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne durumu bildirdik, gelip zarar tespiti yapacaklar. Seramın tekrar onarılmasını istiyorum. Devletimizden gerekli yardımı bekliyoruz." dedi.

AA / Ali Çelik - Güncel

Hisarcık, Domates, Tarım, Van, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title