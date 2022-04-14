Gürpınar'da şiddetli rüzgar seraya zarar verdi
Van'ın Gürpınar ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir sera zarar gördü.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir sera zarar gördü.
Kentte iki gündür etkili olan rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçenin Parmakkapı Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle bir seranın naylon örtüleri yırtıldı, demirleri zarar gördü.
Sera sahibi İbrahim Çelik, 500 metrekare büyüklüğündeki domates serasının kullanılamaz hale geldiğini söyledi.
Geçimlerini tarım yaparak sağladıklarını anlatan Çelik, "Seramda her yıl 15 ton domates elde ediyordum. Seramızın zarar görmezi nedeniyle emeklerimiz boşa gitti. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne durumu bildirdik, gelip zarar tespiti yapacaklar. Seramın tekrar onarılmasını istiyorum. Devletimizden gerekli yardımı bekliyoruz." dedi.
AA / Ali Çelik - Güncel