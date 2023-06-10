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Gürpınar'da sağanak yağmur etkili oldu

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Van'ın Gürpınar ilçesinde yoğun sağanak yağış sonrası su taşkınları meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah başlayan ve öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağış ilçenin Yatağan Mahallesi'nde su taşkınlarına neden oldu. Hastane ve okullar bölgesinde bazı evler ile tarım arazileri sular altında kaldı. Gürpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Arazi ve yollarda biriken çamur kütleleri ekipler tarafından temizlendi.

Gürpınar'da sağanak yağmur etkili oldu

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde yoğun sağanak yağış sonrası su taşkınları meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah başlayan ve öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağış ilçenin Yatağan Mahallesi'nde su taşkınlarına neden oldu. Hastane ve okullar bölgesinde bazı evler ile tarım arazileri sular altında kaldı. Gürpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Arazi ve yollarda biriken çamur kütleleri ekipler tarafından temizlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sabahattin İdiz - Güncel

Gürpınar Belediyesi Van Güncel Haberler

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