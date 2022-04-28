Gürpınar'da çiftçilere tohum desteği - Haberler

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Gürpınar'da çiftçilere tohum desteği

AA - Ali Çelik - Güncel
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Gürpınar'da çiftçilere tohum desteği

Van'ın Gürpınar ilçesinde 45 çiftçiye, 3 bin dekarlık alan için silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde 45 çiftçiye, 3 bin dekarlık alan için silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (DAP) desteklenen "Gürpınar Bitkisel Üretim Altyapısını Geliştirme Projesi" kapsamında çiftçiler için silajlık mısır tohumu temin edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda tohumlar çiftçilere teslim edildi.

Programa, Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Taha Güngör, Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu ve çiftçiler katıldı.

AA / Ali Çelik - Güncel

Doğu Anadolu, Hisarcık, Van, Güncel, Haberler

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